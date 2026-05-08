Gemlik Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İsrail'in yardım filosuna yönelik müdahalesi ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalara tepki göstererek uluslararası toplumu yaptırım çağrısında bulundu.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Gemlik Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde Gemlik'te düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Global Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi ile Filistin'deki son gelişmeler protesto edildi.

Asım Kocabıyık Camii önünde cuma namazı sonrası gerçekleştirilen açıklamaya, Şükrü Deviren, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Platform adına yapılan açıklamada, İsrail'in yardım filosuna yönelik müdahalesinin yalnızca gemileri değil, insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası hukuku hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, filoda farklı inançlardan vicdan sahibi insanların bulunduğuna dikkat çekilerek, 'Akdeniz'de taşınan yalnızca yardım değil; umut, direniş ve insanlık onurudur' denildi.

MESCİD-İ AKSA VE İDAM KARARLARINA TEPKİ

Basın açıklamasında, Mescid-i Aksa üzerindeki kısıtlamalar da eleştirildi. İsrail'in kutsal mekânlara yönelik uygulamalarının inanç özgürlüğüne müdahale olduğu belirtilirken, Filistinli tutuklular hakkında verilen idam kararları sert sözlerle kınandı. Platform üyeleri, bu kararların 'hukuk değil intikam anlayışıyla alındığını' savundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA DÖRT MADDELİK ÇAĞRI

Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirten platform üyeleri 'Gazze özgür olana kadar susmayacağız' mesajı verdi.

Açıklamanın sonunda uluslararası kamuoyuna şu çağrılarda bulunuldu:

'Alıkonulan aktivistler ve yardım gemileri serbest bırakılsın. Mescid-i Aksa üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılsın. Filistinli tutuklular hakkındaki idam kararları iptal edilsin. İsrail'e karşı siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulansın'.