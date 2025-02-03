Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan fabrika yangını bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçradı. 23 araç 70 personelle olaya müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi 5. Aksu Sokak'ta meydana gelen fabrika yangını saat 05.55'te yaşandı.

Yangının ihbarı ardından olay yerine toplam 23 araç ve 70 personel ile müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına almak ve hasarı en aza indirmek için çalışmalarını sürdürürüken, söndürme çalışmalarına takviye ekipler de destek verdi.

⚠️ Yıldırım ilçesi, Vakıf Mahallesi, 5. Aksu Sokak'ta meydana gelen fabrika yangını hakkında ???? Bu sabah saat 05.55 itibarı ile birimlerimize ulaşan yangın ihbarı üzerine, ilgili olaya toplam 23 araç ve 70 personel ile müdahale edilmektedir. ???? Ekiplerimiz, yangını kontrol… pic.twitter.com/YC0fsGicmt — Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) February 3, 2025

İtfaiye araçları ve personeline destek olunması konusunda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden yetkililer, yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.