Antalya'da Caroli hastalığı nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adı, Muratpaşa Belediyesi tarafından Gebizli Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Düzenlenen törende, Taş'ın hukuk anlayışı ve örnek kişiliği anıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Caroli hastalığı nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın adı, Muratpaşa Belediyesi tarafından Gebizli Mahallesi'nde bulunan bir parka verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Behçet Tufan Turan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve merhum savcı Gadem Taş'ın ağabeyi İdris Taş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hukukun toplumun en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirterek, görevini onurla yerine getiren hukukçuların isimlerinin gelecek kuşaklara örnek olması gerektiğini söyledi. Uysal, 'Hukuk terazisi sağlamsa bütün meslekler kendisini ifade edebilir. Gadem Taş gibi görevini bağımsız, şerefli ve hukukun üstünlüğünü hayatıyla uygulayan insanların anısını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur.' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Behçet Tufan Turan da Gadem Taş'ın çalışkanlığı, disiplinli yapısı ve insan sevgisiyle meslektaşlarının gönlünde özel bir yer edindiğini belirterek, isminin bir parkta yaşatılmasının anlamlı bir vefa örneği olduğunu dile getirdi.

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ise belediyenin aldığı kararı takdir ederek, 'Bu anlamlı vefa örneğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi. Merhum savcının ağabeyi ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Kardeşinin yaşamı boyunca vicdanı ve hukuku rehber edindiğini ifade eden Taş, 'Hiç kul hakkı yemedi, onuruyla yaşadı, onuruyla gitti. Bütün birikimlerinin eğitime harcanmasını istemişti. Biz de onun vasiyetini yerine getirerek tüm kazanımlarını eğitime aktaracağız. İsminin bu parkta yaşatılacak olması bizim için büyük bir sürpriz ve çok anlamlı bir vefa örneği oldu.' diye konuştu.

Gebizli Mahallesi Muhtarı İsa Kastan da Gadem Taş'ın adının mahallede yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından parkın isminin yer aldığı tabela açılarak Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş'ın anısı, Muratpaşa'da oluşturulan parkta ölümsüzleştirildi.