Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, destek verdiği ve hayalini kurduğu kol ile bacak protezlerine kavuşmaya hazırlanan engelli Burhan Doğruyol ile bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan, 10 yıl önce geçirdiği iş kazasında her iki kolunu dirsek üstü seviyeden, her iki bacağını ise diz altı seviyeden kaybeden 38 yaşındaki, dört çocuk babası Burhan Doğruyol'un bakımını uzun süre eşi üstlendi.

Eşinin sağlık sorunları yaşamasının ardından ise bu sorumluluğu 12 yaşındaki kızı Ecrin devraldı. Yaşadığı mağduriyet, kızı Ecrin'in babasına yemek yedirdiği anları sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelirken, Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla Doğruyol'un yıllardır kurduğu protez hayali gerçeğe dönüştü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'e getirilen aile için gerekli tüm organizasyon sağlanırken, Burhan Doğruyol'un Buğday Tanesi Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde uzman ekipler tarafından protez yapımına esas detaylı ölçüleri alındı ve protez üretim süreci başlatıldı. Burhan Doğruyol, eşi ve çocuklarıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret ederek hem süreç hakkında bilgi aldı hem de kendilerine sağlanan destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Başkan Fatma Şahin ise, ekiplerin gerekli tüm desteği vermeyi sürdüreceğini belirterek, protez yapımından rehabilitasyon sürecine kadar her aşamada Büyükşehir Belediyesi'nin ailenin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

'BABAMLA ARTIK GEZEBİLECEĞİZ'

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Ecrin Doğruyol, Başkan Fatma Şahin'e babasının yeniden ayağa kalkmasına vesile olduğu için teşekkür ederken, heyecanlı olduğunu dile getirerek, 'Babamla artık gezebileceğiz' dedi.

Öte yandan, sağlanan destek kapsamında protez kullanımına hazırlık amacıyla Doğruyol'un fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci de başlatıldı. Bu kapsamda kas kuvvetinin artırılması, denge ve koordinasyonun geliştirilmesi ile protez kullanımına uyum becerilerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir rehabilitasyon programı oluşturuldu.