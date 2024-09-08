Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in çağrısıyla, 9’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali’nin hemen ardından sabah saatlerinde Osmangazi Millet Bahçesi’nde buluşan bisikletliler, Yenişehir’in kurtuluşu için pedal çevirdi.BURSA (İGFA) - 9. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir’in kurtuluşunun 102. Yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Tuğçe Kandemir konserinin ardından da devam etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in çağrısıyla Osmangazi Millet Bahçesi’nde toplanan bisiklet sporuna gönül verenler, Yenişehir’in kurtuluşu için pedal çevirdi. Yenişehir Bisiklet Kulübü ve Bisikletliler Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlikte Kozdere Çamlığı Mesire Alanı’na kadar, orta zorluktaki parkurda yaklaşık 8 kilometre pedal çevirildi. Kozdere Çamlığı Mesire Alanı’nda ise, tüm bisikletlilerle birlikte piknik yapıldı.

‘BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ AŞILAYACAĞIZ’

Etkinliğin ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’de oluşmuş bir bisiklet kültürü var. Bizim bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yenişehir Bisiklet Kulübü ve Bisikletliler Derneği öncülüğünde bu kültürümüzü geliştirmeye çalışacağız. Dün, Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümüydü. Farklı etkinliklerle kutlandı. Bugünkü bisiklet turunu da bu kapsamda düzenledik. Oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Onlarca gencimiz, orta zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Gençlerimize spor kültürünü aşılamamız gerekiyor. Yenişehir’i gerçekten değiştirmek istiyorsak, öncelikle insanların yaşamını değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden bu tarz etkinlikleri yapıyoruz” dedi.