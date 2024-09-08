Mersin’den start alan TransAnatolia Rally Raid, 2.200 km’lik parkurla Van’da finish gördü.VAN (İGFA) - Kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu Anadolu’nun eşsiz coğrafyasında 14.kez gerçekleşen TransAnatolia Rally Raid, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’den Van’a gerçekleşti. Yarışta 7’si raid olmak üzere rally’de 36 motosiklet, 15’i raid olmak üzere rally’de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 Kamyon’dan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele etti.

Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında macera ve sporu tek yarışta toplamayı başaran TransAnatolia Rally Raid’in 14. yıl geride kaldı. 31 Ağustos’ta Mersin’den start alan yarış, İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da finish gördü.

Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışan yarışmacılar, rally’de zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise navigasyonla mücadale etti.