Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin epey üzerinde seyrettiği Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yağan yağmur canlıların imdadına da yetişti.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Sabah saatlerinden itibaren kapalı bir havanın hüküm sürdüğü Bursa’nın Yenişehir ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur, insanlar kadar hayvanların da içini serinletti.

Güneşin yağmur bulutlarıyla kapattığı gökyüzünden düşen yağmur damlaları adeta doğaya yaşam getirdi.

İlçe merkezindeki gugukçuk ve serçeler ise hiç beklemedikleri bir anda banyo fırsatı yakaladı.

Elektrik tellerine konan gugukçuklar, serin havayla birlikte gelen yağmurun keyfini çıkardı.

Saatlerce tellerde kalan gugukçuklar, bir yandan serinlerken bir yandan da kişisel bakımlarını ihmal etmedi. Bazen de kanatlarını açarak keyifle gerinen gugukçuklar renkli görüntüler oluşturdu.Keyifli saatler yağmurun dinmesiyle sona erdi.

Gugukçuklar, ferahlamış bir halde uçarak gözden kayboldu.