Geçen aylarda geçici işçilere, tam zamanlı çalışma müjdesi veren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sözünü tuttu. Ocak ayı itibarıyla tam zamanlı çalışmaya başlayan Yenişehir Belediyesi işçileri, Başkan Ercan Özel’e teşekkür ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi’nde yıllardır geçici işçi olarak çalışan işçiler, Ocak ayı itibarıyla 12 ay tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Göreve başlayan işçiler Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Yıllardır bunun hayalini kurduklarını ifade eden işçiler, “Bu zamana kadar, hep bir geçim kaygımız vardı. Yıllardır bu sıkıntının giderilmesi için taleplerimiz vardı. Ancak, hiçbir zaman yerine getirilmedi. Sayın Başkanımız Ercan Özel’e çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi duydu ve bizim mağduriyetimizi giderdi” dediler.

YENİŞEHİR’E BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Ercan Özel de, “Yıllardır belediyemizde görev yapan emektar işçilerimizin, geçim kaygısı yaşamalarını elbette istemeyiz. Aralarında 15, 16 yıl boyunca belediyemizde geçici çalışan işçilerimiz vardı. Yenişehir’e hizmet veren, emek veren işçilerimizin artık sıkıntılarına son vermiş olduk. Bundan sonra da Yenişehir’e birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.