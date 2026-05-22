Bursa'da Yenişehir Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesi düzenlenen bayramlaşma programında duygusal anlar yaşandı. Belediye Başkanı Ercan Özel, belediye personeliyle bir araya geldiği programda hem bayram sevincini paylaştı hem de çalışanların hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük mutluluk yaşadı.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Ercan Özel, göreve geldikleri günden bu yana Yenişehir için özveriyle çalışan tüm belediye personeline teşekkür etti.

İşçisinden memuruna, saha çalışanından masa başındaki personele kadar herkesin ilçeye değer kattığını ifade eden Başkan Özel, belediyeciliğin gönül işi olduğunu vurguladı.

Başkan Özel konuşmasında, 'Aynı hedef uğruna emek veren, Yenişehir'imize hizmet etmek için gece gündüz çalışan büyük bir aile olarak bugün burada aynı gönül ikliminde buluşuyoruz. Her zaman söylediğim gibi; belediyecilik gönül işidir, gönüllere dokunma işidir. İşte bunu da siz değerli çalışma arkadaşlarımızın emeğiyle başarıyoruz. Hep birlikte daha güzel, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Yenişehir için çalışmaya devam edeceğimize olan inancım tamdır' ifadelerini kullandı.

Bayram tatili süresince belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesinin önemine de değinen Başkan Ercan Özel, Yenişehir'in dışarıdan gelen misafirler için önemli bir vitrin olduğunu belirtti. İlçenin giriş noktalarında gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarının olumlu geri dönüşler aldığını söyleyen Özel, 'Yenişehir'e gelen misafirlerimiz artık burada bir şeylerin değiştiğini hissediyor ve bunu dile getiriyor. Önemli olan bu değişimi sürdürülebilir hale getirmektir' dedi.

Programın sonunda belediye personeli tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması ise salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Alkışlar eşliğinde sahneye getirilen doğum günü pastasını gören Başkan Özel, sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Personeline teşekkür eden Başkan Özel, tek tek tebrikleri kabul etti.

Bayramlaşma programı, Başkan Ercan Özel'in belediye personeliyle bayramlaşması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.