Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Aşkale Köyü'nde düzenlenen fide dağıtım programına katıldı.

İl genelinde yürütülen 'Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında gerçekleştirilen programda, 236 çiftçiye yaklaşık 100 bin adet sebze fidesi teslim edildi. Proje ile kentte üretimin artırılması, atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve çiftçilerin tarımsal üretime daha güçlü şekilde katılması hedefleniyor.

TARIMSAL ÜRETİME DESTEK SÜRECEK

Programda üreticilerle bir araya gelen Vali Önder Bozkurt, çiftçilerle sohbet ederek projenin sahadaki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen çalışma, özellikle kırsalda üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Valilik koordinesinde yürütülen desteklerin, Ağrı'da tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin yanında olunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.