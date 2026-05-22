Edirne'nin Keşan ilçesinde, organ bağışı bilincini artırmak amacıyla kurumlar arası iş birliği kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte tarım ve orman personeline organ bağışının hayati önemi anlatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yeni bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda Organ Bağış Birim Sorumlusu Sağlık Memuru Zafer Gürkök, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek organ bağışının önemine ilişkin sunum yaptı.

Etkinlikte, Türkiye genelinde binlerce hastanın organ nakli beklediği ve yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı. Organ bağışının tamamen gönüllülük esasına dayandığı ve tek bir bağışın birden fazla hayatı kurtarabileceği ifade edildi. Organ Bağış Birim Sorumlusu Sağlık Memuru Zafer Gürkök, sunumunda organ bağışının 'hayat kurtaran insani bir görev' olduğunu belirterek, toplumda yanlış bilgi ve önyargıların giderilmesinin önemine dikkat çekti.

Program kapsamında organ bağışı süreçleri hakkında bilgilendirme yapılırken, katılımcıların soruları yanıtlandı ve bağış prosedürlerine ilişkin rehberlik sağlandı.

Etkinliğin sonunda, organ bağışı bilincinin yaygınlaştırılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulanarak farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.