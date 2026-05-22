Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya bayram ziyaretlerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, genel sekreter yardımcıları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de eşlik etti. İlk olarak Tarım Peyzaj AŞ bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Başkan Vekili Biba, ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda çalışanlarla buluşarak bayramlaştı.

'MESAİ ARKADAŞLARIMA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Kurban Bayramı vesilesiyle Bursa'ya hizmet etme sorumluluğunu omuzlayan Büyükşehir ailesinin birlik ve beraberliğini güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Kimi zaman sahada, kimi zaman masada, kimi zaman vatandaşla birebir temas ederek, her gün bu şehir için emek veriyorsunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ailesinin bir ferdi olarak gece gündüz şehrimiz ve hemşehrilerimiz için çalışan mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, şehrin her köşesine dokunmak ve emanet edilen sorumluluğu hakkıyla taşımak hedefiyle çalıştıklarını belirten Başkan Vekili Biba, 17 ilçede vatandaşa ulaşan, ihtiyaçları önceleyen, çözüm üreten ve kalıcı eserler bırakan bir hizmet anlayışını büyüteceklerini vurguladı. Ortak sorumluluk bilinciyle Bursa için çalışmaya sarsılmaz bir gayretle devam edeceklerini belirten Başkan Vekili Biba, 'Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için kendi zamanından fedakârlık yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğunuz özveri, kurumumuza güç, şehrimize güven veriyor. Tüm çalışanlarımızın, ailelerinin ve Bursalıların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık, huzur, bereket ve esenlik diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin' diye konuştu.

Daha sonra Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Vekili Şahin Biba, telsizden yaptığı anonsla zabıta personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Vekili Biba, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret personelle bayramlaştı.

Ardından BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bayramlaşma programına katılan Başkan Vekili Biba, çalışanlarla bayramlaşıp birlikte öğlen yemeği yedi. Programına BURULAŞ hizmet binasıyla devam eden Başkan Vekili Biba, burada da çalışanların bayramını tebrik etti.

'BAYRAMDA HEMŞEHRİLERİMİZİ SEVDİKLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞTIRACAĞIZ'

BURULAŞ'ın, günlük yaşamın kesintisiz devam etmesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Sabahın ilk saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar hizmete devam eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ulaşımı sadece bir noktadan başka bir noktaya gitmek olarak değil; şehirde yaşam kalitesini artıran temel bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Kurban Bayramı boyunca hemşehrilerimizi sevdiklerine ücretsiz ulaştıracağız. Bayramda da ailesinden, bayram sofrasından zaman ayırıp Bursalılar için çalışacak arkadaşlarımız olacak. Fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun' dedi.

Başkan Vekili Biba, son olarak Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda Fen İşleri ve Ulaşım Daire Başkanlıklarında görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı.