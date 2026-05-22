Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Mobil Kanser Tarama Aracında yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlara ücretsiz tarama hizmetlerinden faydalanma çağrısında bulundu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emir Gaffar Işık ve müdürlük yönetimiyle birlikte Mobil Kanser Tarama Aracını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, sahada yürütülen kanser tarama faaliyetleri, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin genel durumu ve mobil sağlık hizmetlerinin kent genelindeki erişime katkısı yerinde değerlendirildi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İncelemelerde mobil tarama aracında görev yapan sağlık personelinden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, kanserle mücadelede erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Mobil tarama araçlarının sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmede önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Acu, bu hizmetlerin özellikle erken tanı süreçlerinde büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde yürütülen tarama faaliyetleriyle vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Dr. Mehmet Acu, tüm vatandaşları ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden faydalanmaya davet ederek, erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlattı.