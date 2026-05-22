Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın gençlere yönelik spor yatırımları kapsamında düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri binicilik ve atlı okçulukla tanışırken hem deneyim kazandı hem de 19 Mayıs'ın ruhunu sporla yaşadı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençleri sporun farklı branşlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bandırma'da düzenlenen etkinlikte, Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırlandı.

GENÇLERLE SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik boyunca öğrenciler atlarla yakından tanışma fırsatı bulurken, uzman eğitmenler eşliğinde biniş deneyimi yaşadı. Binicilik kültürü üzerine gerçekleştirilen söyleşilerde gençlere hem teorik bilgiler aktarıldı hem de sporun disiplin, denge ve özgüven kazandıran yönleri anlatıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte Süvari Atlı Spor Kulübü Başkanı Diş Hekimi Yavuz Ayaz ile milli sporcu Alperen Demir, atlı okçuluk sporu üzerine gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Program, büyük ilgi gören atlı okçuluk gösterisiyle sona erdi.

ÖĞRENCİLERDEN TESİSE ÖVGÜ, BAŞKAN AHMET AKIN'A TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan öğrenciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın gençlere yönelik spor ve sosyal yaşam projelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Böylesine modern ve kapsamlı bir tesisin gençlerin kullanımına sunulmasının önemli olduğunu belirten öğrenciler, bu sayede farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Gençler, Büyükşehir Belediyesi'nin sporun her alanında gençlerin yanında olduğunu vurgulayarak, binicilik ve atlı okçuluk gibi özel branşlarla tanışmalarına imkân sağlayan Başkan Ahmet Akın'a teşekkür etti.