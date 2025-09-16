Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yenişehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Mehmet Kaya, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.BURSA (İGFA) - Tarihi Yenişehir Belediye Binası önünde gerçekleştirilen törene yoğun katılım oldu.

Törene Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Orkun Gazioğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘ONUN BIRAKTIĞI MİRASI KORUYARAK HİZMET EDECEĞİZ’

Törende konuşan Belediye Başkanı Ercan Özel, Mehmet Kaya’nın ilçeye kattığı değerleri vurgulayarak, “Mehmet abimiz bir siyasetçiden öte, bu şehrin sokaklarını, insanını, toprağını seven bir hizmet adamıydı. Onun izleri gönlümüzde ve projelerinde yaşamaya devam edecek. Bizler, bıraktığı mirası koruyarak Yenişehir’e hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

OMUZLARDA UĞURLANDI

Törenin ardından Kaya’nın naaşı vatandaşların omuzlarında Çınarlı Camii’ne taşındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Burcun Mahallesi’nde toprağa verildi.

Mehmet Kaya’nın hizmetleri ve halkla kurduğu güçlü bağ, törende duygusal anlara sahne oldu. Katılımcılar, Kaya’nın Yenişehir’e kazandırdığı değerleri saygıyla anarak, ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.