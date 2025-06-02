Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kardeş şehir olan Bulgaristan’ın Tırnova Belediye Başkanı Daniel Dimitrov Panov’u Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’ın Tırnova Belediye Başkanı Daniel Dimitrov Panov, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Bursa’ya gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Tarihi Belediye Binasında ziyaret etti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ün de yer aldığı buluşmada, iki kent arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel ve ekonomik iş birliğinin artırılması gibi konular ele alındı.

Bursa’nın 3.3 milyon nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, kent hakkında misafirlere bilgi verdi. Sanayisi, tarihi, kültürel değerleri ve tarımıyla öne çıkan Bursa’nın çok fazla doğal zenginliğe sahip olduğunu belirten Başkan Bozbey, iki kent arasındaki ilişkilerin projeler geliştirilerek artırılabileceğini ifade etti.

Tırnova Belediye Başkanı Daniel Dimitrov Panov, iki kent arasındaki kardeş ilişkilerinin 8 yıl önce başladığını ve bu bağı güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından Panov’a günün anısına hediye takdim edildi.