Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (BESOB) ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın BESOB'a yaptığı ziyarette esnafların talepleri masaya yatırıldı.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ve BESOB yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Bursa’daki esnaf teşkilatının mevcut sorunları ve talepleri ele alındı.

Vali Ayyıldız, esnafın beklentilerini dinleyerek, çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, ziyaret sırasında özellikle Kestel'deki Çataltepe Sanayi Sitesi ile ilgili beklentileri ve teşkilatın öncelikli ihtiyaçlarını Vali Ayyıldız’a iletti.

Başkan Bilgit, esnafın karşılaştığı sorunların çözümü için destek talebinde bulunarak, bu tür ziyaretlerin esnaf teşkilatı açısından önemine vurgu yaptı.

Vali Erol Ayyıldız ise Bursa’nın ekonomik dinamiklerinde esnafın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Esnaf ve sanatkârlarımız şehrimizin bel kemiğidir. Sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.