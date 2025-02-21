Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını yarınlara aktarmak için 2024 yılında da birbirinden önemli neşriyatları okuyucuyla buluşturdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehrimizin tarihî ve kültürel değerlerini yaşatma sorumluluğumuzun bilinciyle geçtiğimiz yıl 21 eseri şehrimizin kültür hayatına kazandırdık. Konya’nın zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmalar devam edecek” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel hafızasına ışık tutacak eserleri kültür hayatına kazandırmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın köklü tarihini, binlerce yıla dayanan kültürel mirasını ve edebiyatını sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2024 yılında da birbirinden önemli eserleri kültür hayatına kazandırdıklarını vurguladı.

“ŞEHRİMİZİN TARİHÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATMA SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yayımladığı eserler arasında, Konya’nın tarihi ve kültürel birikimini yansıtan kitapların öne çıktığını dile getiren Başkan Altay, “Şehrimizin tarihî ve kültürel değerlerini yaşatma sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 21 eseri şehrimizin kültür hayatına kazandırdık. Bu eserlerden bazılarını dijitalkitabım.com adlı site üzerinden dijital ortamda da erişime açtık. Konya’nın zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Bu yayınlarımızın Konya’nın tanıtımına ve kültürel hafızasına katkı sunmasını temenni ediyor, okurlarımıza keyifli okumalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

2024’TE BİBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER NEŞREDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında yayımladığı kitaplar arasında 2 ciltlik Konya Fotoğraf Albümü, Darülmülk Konya Dergisi’nin 4, 5 ve 6. Sayıları, Seydişehir Araştırmaları, 8 ciltlik Kaşıkçı Ali Rıza Külliyatı, Konya Sazında Kırk Türkü ve Konya’nın Kırk Arkeolojik Mirası gibi eserler dikkat çekiyor. Ayrıca, Türk edebiyatına büyük katkılar sunan Tarık Buğra, Mahmud Esad Seydişehrî ile Sami Güçlü ve Feyzi Halıcı gibi isimlerin hayatı ve eserleri de yeni yayımlanan kitaplarla okuyuculara sunuldu.

Anadolu’nun manevi ve tarihi değerlerini anlatan ‘Anadolu’yu Vatan Yapanlar Serisi’ dijital platformda okuyucularla buluşurken, ‘Bana Konya’yı Anlat’ serisinin yeni kitapları da Konya’ya iz bırakan isimleri ele alıyor. Ayrıca, Burgazi Fütüvvetnamesi ve Ruhulbeyan Tefsirinin Boşnakça çevirisi de kültürel yayınlar arasında yer aldı.

Bunların yanında; Şehir Yazıları: Çimenlik Çayır, Su Gibi Aziz Zamanlar: Kovanağzı, Zamanın Behrinde Araplar, Sibirya’dan Konya’ya Tatarların Gam Yüklü Hicreti gibi eserler de okuyucuyla buluştu.