Uluslararası 4.Bursa Gastronomi Festivali son gününde, Merinos Parkı'ndasektör profesyonellerini ve lezzet tutkunlarını bekliyor.BURSA (İGFA) - İlk iki gün yoğun ilgi gören programlara, bugün katılım ve ilginin daha da artması bekleniyor.

Bugünün panel ve söyleşileri Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gastro-Der iş birliği ile gerçekleştirilecek. Söyleşi çadırında düzenlenecek olan; “Bursa Gastronomisinde Yeni Vizyon”, “Gastronomi Turizmini Şekillendiren Kent Markaları”, “Balkanlardan Gelen Sıcak Mutfak Akımı”, “Gastronomide Yeterlilik, Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Tüketim”, “Bursa Gastronomisinin İzleri”, “Bursa’nın Lezzet Ekonomisi: Tarım, Üretim ve Yerel Kalkınma”, “Bursa’da Gastronominin Turizme Olan Etkisi” ve “Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım” başlıklı panel ve söyleşilerde sadece Bursa’nın değil gastronominin her disiplini konunun uzmanlarınca mercek altına alınacak.

Bursa’nın cantık, tahinli pide, cevizli lokum, Gedelek turşusu, süt helvası gibi yerli lezzetleri üzerine gerçekleştirilecek atölyelere ziyaretçilerbugün de katılım sağlayacak. Kadın kooperatiflerinin de etkin rol alacağı birçok atölyede, ustalar yerel lezzetleri baştan yaratacak.

Bu yıl Bursa’da, gastronomi yalnızca damakta değil; kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bırakacak. Farklı sahne ve mekânlarda düzenlenecek yemek sunumları, gastro sahneler, defile, yarışmalar, atölyeler, gastronomi temalı film gösterimleri, yönetmen-yapımcı katılımlı sohbetler ve konserlerle ziyaretçiler dopdolu ve eğlenceli bir güne tanıklık edecek.

Yerel, ulusal ve uluslararası şefler, gelenek ile geleceği aynı sofrada buluşturan asırlık lezzetler, sunum ve tadım etkinlikleri, söyleşiler, Bursa’nın köklü lezzet durakları, kadın üreticilerin el emeği lezzetleri, atölyeler, yarışmalar, konserler ve çok daha fazlası için bugün son gün!