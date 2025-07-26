Bursa'nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan yolda ulaşımı kolaylaştıracak 2 bin 36 metrelik Doğancı Tüneli'nin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağını genişletmeyi sürdüreceklerini söyledi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan ve ulaşım süresini 15 dakikadan 3 dakikaya indirmesi beklenen ‘Doğancı Tüneli’nin’ açılışı törenle gerçekleşti.

Törende açıklamalarda bulunan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, “Bursa'yı Orhaneli üzerinden Kütahya ve Balıkesir'e bağlayan tünelin tamamlanmasıyla, trafik güvenliği ve trafik hareketleri artırılarak yüksek standartta ulaşım sağlanacaktır. Bu proje, aynı zamanda Orhaneli ve Keles ilçelerimizdeki su kaynakları, mermer ocakları ve diğer ekonomik değerlerin lojistik anlamda daha etkin kullanılmasına da imkan tanıyacaktır. Bu anlamda, bölge ekonomisi için hayati önem taşıyan bu halk sayesinde hem taşıma maliyetleri düşürülmüş hem de ulaşımda kolaylık sağlanmış olacaktır" dedi.

TÜNEL GELECEĞE AÇILAN KAPIDIR

Gerçekleşen açılışta tünel hakkında bilgiler veren Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Bursa Uludağ'ın eteklerinde, İpek Yolu üzerindeki tarihi Ulu Camii ve Yeşil Türbesi ile sanayisiyle, Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisidir. Orhaneli ve Keles ilçeleri ise bu güzel şehrin kırsal zenginliklerini barındıran, doğa turizmi ve kamp rotalarıyla adından söz ettiren hareketli bölgeleridir. Şu anda Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir ve Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan yol üzerinde, seksen dokuzuncu kilometrede bulunuyoruz. Bu yol, Bursa'nın iç kesimlerine olan bağlantısını sağlamak bakımından önemli bir güzergah olup, sıklıkla tercih edilmektedir. Her gün yaklaşık dokuz bin araca ev sahipliği yapmaktadır" dedi.

Sözkonusu yolun, Orhaneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç bağlantısı için hayati bir öneme sahip olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısı, sürücüler için ciddi zorluklar oluşturuyordu. Bu kapsamda, bizler Doğancı Tüneli Projesi'ni en baştan planladık ve hayata geçirdik. Toplam üç virgül iki kilometre uzunluğunda, iki bin yedi yüz kilometresi tek yol standartlarında olan bu yolun projesini tamamladık. 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli ile birlikte 220 metre uzunluğunda bir hemzemin kavşak inşa ettik. Şu anda da bulunduğumuz kesim, o viyadüğümüzün üzeridir. Doğancı Tüneli, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapıdır.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN ZOR TÜNELLERİNDEN BİRİ

Konuşmasına devam eden Bakan Uraloğlu, Doğancı Tüneli'nin gerçekten bir mühendislik eseri ve Türkiye'deki en zor tünellerden birisi olduğunu söyledi.

15 DAKİKALIK YOLU 3 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK

Bakan Uraloğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırarak güzergahtaki trafik güvenliğini artırdık ve konforlu, güvenli yolculuklar tesis etmiş olduk. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasına, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini inşallah yükseltecektir. Tünelimiz sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini 1.600 metre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan sadece 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede zamandan 324 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere toplam 353 milyon liralık yıllık bir tasarruf elde etmiş olacağız. Bu da buraya harcadığımız paranın birkaç yıl içerisinde amorti edilmesi demektir. Yine karbon salınımını yılda 1.725 ton azaltarak Bursa'nın eşsiz doğasını, tabiatını da böylece korumuş olacağız."

2028 YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ

"Bursa'nın ulaşım ağını geliştiriyoruz. 201 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattımızı inşa ediyoruz. 2026 yılı içerisinde 95 kilometrelik Bursa-Bandırma arasını, yine 2028 yılı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de, yüksek hızlı tren garı, şehir hastanesi ve hafif raylı sistem hattı olan şehir hastanesi metrosudur. Bu metro, saatte 88 km tasarım hızıyla günlük yaklaşık 410.000 hemşerimize hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2026 yılı içerisinde bitirerek, Bursalıların hizmetine sunmuş olacağız. Doğancı Tüneli ve bağlantı yolları, Orhaneli ve Keles'i sadece Bursa'ya değil, Türkiye'ye ve dünyaya daha da yaklaştıracak bir köprü konumundadır. Bu proje, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelini ortaya çıkararak Bursa'nın yıldızını daha da parlatacak bir adımdır. Bu düşüncelerle, tünelimiz başta olmak üzere Orhaneli, Keles ve Bursa halkına hayırlı olsun."