Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’da yaşanan orman yangınlarında toplam 87 bağımsız birimin ağır hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, yaraların hızla sarılacağını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki orman yangınlarının ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde ekiplerin sahada çalıştığını belirterek, şu ana kadar Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12 ve Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Tüm vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Kurum, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız” ifadeleriyle, afetzedelerin yanında olduklarını ve gerekli adımların hızla atılacağını vurguladı.

Bu arada hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, sürecin tamamlanmasıyla birlikte mağduriyetlerin giderilmesi için gereken desteğin sağlanacağı belirtildi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1948803467348177077