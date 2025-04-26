Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Turizm Platformu üyeleriyle bir araya gelerek kentin turizm potansiyelini geliştirmek ve sahip olduğu değerleri tanıtmak amacıyla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozbey, Bursa’nın tanıtımını sağlayacak olan her türlü projeye katkı sunduklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Turizm Platformu iş birliğinde kentin turizm potansiyelini artırmak ve turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na üye Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesinde Eskikaraağaç Köyü merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, köyün simgesi haline gelen Adem Yılmaz (Adem Amca) ile buluşup sohbet etti. Daha sonra köy ve leylekler için neler yapılabileceğini köylülerle konuşan Başkan Bozbey, ihtiyaçların en kısa sürede karşılanması için gerekli adımların hızla atılacağını belirtti.

Bursa turizminin konuşulduğu toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Unesco Derneği, Gastronomi Turizmi Derneği, Bursa Alan Başkanlığı, Bursa Kent Konseyi, Tarihi Çarşılar ve Hanlar Birliği, BUSAD, Turizm ve Tanıtma Birliği, GÜMTOB, Gastronomi Derneği, TÜRSAB, Skal Kulübü ve BEBKA’dan yetkililer katıldı. Bursa turizminin geliştirilmesi, konaklama süresinin artırılması, dünya genelinde ve özellikle Avrupa’da yapılabilecek tanıtımlar, Gastronomi Festivali, uluslararası uçuşlar ve turizm noktasında geliştirilecek konuların ele alındığı toplantıda, katılımcılar tek tek söz alarak Bursa turizmi için görüşlerini dile getirdi.

“Bursa, turist akınına uğrayacaktır”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Turizm Platformu ile Bursa’nın turizmi için nelerin yapılması gerektiğini konuştuklarını söyledi. Platformun, kentin turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacak bir işlev yürüttüğünü belirten Başkan Mustafa Bozbey, katkı sunan herkese teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de platformun aldığı kararları desteklediğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa’nın tanıtımını tüm dünyada sağlayacak olan her türlü projeye katkı sunuyoruz. Dağıyla, deniziyle, gastronomisiyle, kültürel ve tarihi değerleriyle, 8500 yıllık birikimiyle Bursa, dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesidir. Bu değerlerimizi hikayeye dönüştürmeliyiz. İşte o zaman Bursa turist akınına uğrayacaktır. Esnafımızın da Bursalıların da yüzü gülecektir. Vatandaşlarımızın da Bursa’nın tüm değerlerini öğrenmesi ve sahip çıkması gerekir” dedi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, toplantıda daha çok uluslararası turist konusunda neler yapılacağının konuşulduğunu söyledi. Bursa’nın ihtiyacı olan farklı pazarlara yönelme çalışmaları olduğunu anlatan Saraçoğlu, “Bursa olarak gözümüzü Avrupa’ya dikmiş durumdayız. Özellikle Almanya, Fransa ve Polonya gibi ülkelerden yabancı turist getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turizm Platformu da bu çalışmalara yüksek bir katkı koyuyor. TÜRSAB olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivallere yurtiçinden ve yurtdışından turist getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde 36 TÜRSAB Bölge Başkanını Bursa’ya davet ederek gezdirip tanıtacağız. Bu vesileyle acentaları daha çok Bursa’ya çekmiş olacağız. Bursa’yı turizmde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.