Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tespih Fuarı, tespih sanatına ilgi duyan ziyaretçilere kapılarını açtı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen usta tespihçilerin el emeği, göz nuru eserlerinin sergilendiği Tespih Fuarı, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Genel Sekreter Eroğlu’nun beraberindeki heyetle birlikte tespihlerin sergilendiği stantları gezdiği fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarda dikkat çeken isimlerden biri de, dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Mardinli Sultan Kösen oldu.

27 Nisan Pazar gününe kadar Artuklu Fuar Alanı’nda sürecek Fuarda, damla taş kehribar, sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarı gibi tespih sanatının zarif örneklerinden oluşan binlerce farklı tespih çeşidi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye’nin birçok ilinden gelen tespih ustaları ve koleksiyoncular, her biri adeta bir sanat eseri olan geleneksel ve modern tasarımlara sahip tespihleri sergiliyor. Tespih severler, zengin koleksiyonları yakından görmenin yanı sıra fuara katılan ustalarla birebir sohbet ederek bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı da buluyor.