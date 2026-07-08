Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 incir üretim sezonu öncesinde Bursa Siyah İnciri'nin verim ve kalitesini korumak amacıyla il dışından getirilen erkek incirlerin (ilek) kontrollerini gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın coğrafi işaretli ve ihracatta önemli paya sahip ürünlerinden Bursa Siyah İnciri için üretim sezonu hazırlıkları sürüyor. İncirde kaliteli ve bol ürün elde edilmesi amacıyla, tozlanma ve döllenme sürecinde kullanılan erkek incir meyvelerinin (ilek) kontrolleri yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, incir ağaçlarının meyve verebilmesi için gerekli olan ilekleme işleminde kullanılacak erkek incirlerin hastalık ve zararlılardan ari olmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Avrupa pazarına ihraç edilen Bursa Siyah İnciri'nin verimli bir sezon geçirebilmesi için özellikle Aydın ve İzmir'den getirilen ilek meyveleri kullanılıyor. Üreticilerin kaliteli ürün elde edebilmesi için ileklerin dolgun, canlı, kahverengileşmemiş ve hastalıksız olması gerekiyor.

2026 yılı incir üretim sezonunda herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan kontrol ekipleri tarafından il dışından getirilen ilekler denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda uygun bulunan ürünler için Bitki Sağlığı Kontrol Belgeleri düzenlendi. Denetimler kapsamında Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Kestel, Orhangazi, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde görev yapan teknik personeller tarafından kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Müdürlük, üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileğinde bulundu.