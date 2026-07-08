Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından asfalt yama uygulamasına başlıyor. Çalışmalar gece saatlerinde yapılacak ve cadde araç trafiğine kapalı olacak.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava şartlarının uygun olması halinde 08 Temmuz 2026 tarihinde Saat Kulesi ile Valilik arasındaki bölümde gece saatlerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmaların 23.00 ile 07.00 saatleri arasında yapılması planlanırken, çalışma süresince güzergâh araç trafiğine kapalı olacak.

GAZİ CADDESİ'NDE İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI 11 TEMMUZ'DA

Öte yandan Gazi Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ikinci etabı da bu hafta sonu yine gece saatlerinde yapılacak. Hava şartlarının uygun olması halinde 11 Temmuz 2026 tarihinde Valilik Kavşağı ile Meslek Yüksekokulu önü arasında kalan bölümde Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve YEDAŞ ile koordineli olarak altyapı hat bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.