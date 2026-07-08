Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye'de sağlıklı yaşamı teşvik edecek ve ulaşımı daha güvenli hale getirecek bisiklet ve yürüyüş yolu projesini etap etap hayata geçiriyor. İlçede 2021 yılında tamamlanan 4,5 kilometrelik bisiklet yolunun devamı niteliğindeki 2. etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım vizyonu doğrultusunda Ordu genelinde hayata geçirilen bisiklet yolları her geçen gün büyüyor.

Ünye Çamlık'tan Gölevi Mahallesi'ne (Hasan Bey Otele) kadar uzanan 3 kilometrelik güzergâh ile Çamlık Mesire Alanı içerisinde yer alan 1 kilometrelik yürüyüş yolunu kapsayan çalışma tamamlandığında, ilçedeki bisiklet ve yürüyüş yolu ağı toplam 10 kilometreye ulaşacak.

BİSİKLET YOLUNUN ASFALTI DÖKÜLDÜ

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut yaya kaldırımı yanında oluşturulan bisiklet yolunda sıfır asfalt kaplama üzerine renkli asfalt uygulaması ile baskı beton yürüyüş yolu inşa ediliyor. Ayrıca güzergâhtaki alanlara modern aydınlatma direkleri ile çeşitli kent mobilyalarının kurulumu yapılıyor.

ÇAMLIK'A ESTETİK DOKUNUŞ

Ünye'nin ve Ordu'nun göz bebeği mekanlarından olan Çamlık'a da özel önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ünye Çamlık'ta yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Çamlık Mesire Alanı'nda da düzenlemeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş yolları ve mesire alanının zemin kaplamalarını yenilerken, kent mobilyaları ile aydınlatma elemanlarını da modern hale getirdi. Bisiklet yolu içinde alt yapı çalışmalarını sürdüren ekipler, Çamlık-Ayanikola arasındaki bisiklet ve yeşil yürüyüş yolunun asfalt kaplamasını tamamladı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak kullanıma açılması hedefleniyor.