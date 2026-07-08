Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 13 farklı ülkenin yerel halk dansları temsilcileri ve yarışmanın jüri üyeleri ile bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Tarihi Belediye Binası'nda Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri de yer aldı. Başkan Vekili Şahin Biba, misafir ekipler ve jüri üyeleriyle samimi bir ortamda sohbet etti.

Yarışmanın açılış programında tüm ekiplerin sergilediği gösterileri ilgiyle izlediğini belirten Başkan Vekili Biba, görkemli performansları dolayısıyla ülke temsilcilerine teşekkür etti. Bursa'nın çok kültürlü yapısına ve köklü geçmişine değinen Başkan Vekili Biba, misafir dansçıların şehrin simge yapılarını yakından tanımalarının Bursa'nın tanıtımına sunacağı katkıya vurgu yaptı.

Ziyarette festivale katılan ekiplerin temsilcileri, Başkan Vekili Biba'ya ülkelerini simgeleyen hediyeleri takdim etti. Halk dansları temsilcileri ve jüri üyeleriyle çekilen toplu fotoğrafın ardından dansçılar, gösterilerini Bursalılarla buluşturmak için şehrin dört bir yanına dağıldı.