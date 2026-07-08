Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği uygulamalarla Türkiye'de örnek gösteriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada uyguladığı 'aktarma' ve 'iki sefer, tek ücret' sistemiyle yolcuların bütçesine de büyük bir katkı sundu.

2025 yılında toplu taşımayı kullanan vatandaşlar 514 bin kez aktarma uygulamasını kullanarak uygun fiyata yolculuk yaptı. Türkiye'nin en uygun ulaşım hizmetini sunan Büyükşehir, bu sistemle özellikle şehir içinde önemli bir fark ortaya koydu. Başkan Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde önce ADARAY'ı, sonra metrobüsü devreye alan ve uyguladığı tarifelerle 81 il arasında en ucuz ulaşım hizmetini sunan Büyükşehir, devreye aldığı 'aktarma' sistemiyle de büyük memnuniyet oluşturdu.

Büyükşehir'e ait otobüsler, metrobüs ve ADARAY hatlarında seyahat eden yolcular, 60 dakika içerisinde 'iki sefer, tek ücret' ve 'aktarma' (ücret tamamlama) sistemiyle daha ekonomik ulaşım imkânından yararlanıyor.

TEK ÜCRETLE İKİ GÜZERGAHA YOLCULUK

Buna göre belirli hat geçişlerinde 60 dakika içinde ikinci binişleri ücretsiz olarak sağlayan vatandaşların tek bir ücret ödeyerek iki farklı güzergaha yolculuk yapıyor. Açıklanan verilere göre 2025 yılında yapılan tüm yolculuklarda toplamda 514 bin 774 kez aktarma yapan binlerce yolcu uygulamadan faydalandı.

Sistem detayında ise 20 TL olan kısa hat ile kart basan bir yolcu, 60 dakika içinde bir başka kısa hat güzergahını tercih ettiğinde ikinci kez ücret ödemiyor. Aynı şekilde 25 TL olan bir uzun hat seferi yapan yolcu ise devamında bu süre zarfında bindiği bir başka kısa hat seferinde ücretsiz yolculuk yapıyor. Ayrıca kısa hat olan bir otobüsten, 60 dakika içinde Metrobüs'e geçiş yapan yolcular da ücretsiz seyahatten faydalanırken, uzun hat üzerinden bir başka uzun hatta geçiş yapan vatandaşlar ise yalnızca 25 TL bütçe kullanmış oluyor.

Bu arada 'aktarma' uygulamasıyla ise 60 dakika içinde 20 TL olan kısa hattan (otobüs) 28 TL olan ADARAY'a geçiş yapan yolcular 8 TL ödeyerek 'tamamlama' (aktarma) tarifesini kullanıyor. Ayrıca 20 TL olan kısa hattan (otobüs) 25 TL olan uzun hatta geçen yolcular 5 TL ödeyerek ödediği ücreti uzun hatta tamamlıyor. Ödemelerin indirimli gerçekleştiği bu uygulamada ayrıca 25 TL olan uzun hattan ADARAY'a geçişlerde ise sadece 3 TL ödenerek tren bileti fiyatı olan 28 TL'ye tamamlama yapılıyor.