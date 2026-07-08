Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Bitki Koruma Ürünleri Bayileri ile B-Reçete Sistemi uygulamasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki toplantıda, 1 Temmuz itibariyle uygulamaya alınan B-Reçete Sisteminin sahadaki ilk uygulama sonuçları değerlendirildi.

Bayilerin görüş, öneri ve talepleri dinlenerek uygulama sürecine ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, güvenli ve bilinçli kullanımı, ilaç kalıntısının önlenmesine yönelik çalışmalar ile uygulama ve denetim süreçleri ele alındı. Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Veli Koç ile konu uzmanı ziraat mühendisleri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin izlenebilirliğinin artırılması, çiftçi dışındaki kişilere satışının önlenmesi, riskli aktif maddeleri içeren ürünlerde E-Reçete uygulamasının etkin şekilde yürütülmesi ve üreticilerin yalnızca ihtiyaç duydukları miktarda bitki koruma ürününe ulaşması amaçlanıyor.

Sistem sayesinde riskli aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünleri, uzmanlar tarafından düzenlenen elektronik reçete ve üreticilere gönderilen doğrulama kodu ile temin edilebilecek.

B-Reçete uygulamasıyla bitki koruma ürünlerinin tarladan sofraya uzanan süreçte izlenebilirliği güçlendirilirken, pestisit kullanımının bilimsel, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi sağlanacak.