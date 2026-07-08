Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen Kaleiçi Zirvesi'nde, turizmde dünyanın yeni bir döneme girdiğini belirterek, 'Yeni kuşak turistin beklentileri değişti. Elimizdeki mücevherin kıymetini bilmek ve yeni kuşak turizme hazırlanmak zorundayız' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın tarihi merkezi Kaleiçi'nin geleceğinin ele alındığı zirveye Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ile turizm sektörü temsilcileri katıldı. Zirvede sürdürülebilir turizm, tarihi mirasın korunması ve Kaleiçi'nin geleceği masaya yatırılırken, Başkan Uysal konuşmasının odağına yeni kuşak turizm anlayışını koydu.

Turizm anlayışının hızla değiştiğini belirten Başkan Uysal, artık turistlerin yalnızca konaklama değil, yaşanmışlık ve deneyim aradığını söyledi.'Yeni kuşak turistler özel ağırlanmayı değil, yaşadıkları kentin doğal dokusunun bir parçası olmayı istiyor' diyen Uysal, 'Onlara bunu hissettirecek otantik, bireysel destinasyonlar oluşturabilmemiz gerekiyor. Bunun yanında teknolojik olanakları da sunmalıyız. Antik kentlerimizi yapay zekâ destekli görsel uygulamalarla deneyimleyebilecekleri altyapıyı kurmak zorundayız. Yeni kuşak turizme hızla hazırlanmalıyız.' dedi.

Kaleiçi'nin Antalya'nın sahip olduğu en önemli tarihi ve kültürel değerlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, bu mirasın doğru yönetildiğinde kentin uluslararası rekabet gücünü artıracağını söyledi. 'Bambaşka bir turizm geliyor' diyen Uysal, 'Bu dönüşüm belediyenin tek başına yapacağı birkaç uygulamayla gerçekleşmez. Şehirlerimizi topyekûn yeni turizm anlayışına hazırlamamız gerekiyor. Elimizdeki mücevher de fena değil; onun kıymetini bilmeli, dünyaya çok daha güçlü sunabilmeliyiz' diye konuştu.

Turizmin sürdürülebilirliğinde güvenliğin temel unsur olduğuna da dikkat çeken Başkan Uysal, otellerde yakalanan güvenlik standardının tarihi kent merkezlerine ve antik alanlara da taşınması gerektiğini belirtti.