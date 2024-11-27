Bursa Serbest Mimarlar Derneği (BURSA SMD), mimarlık fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürecine katkı sağlamak ve nitelikli tasarım ürünlerini ortaya koyma gayretlerini teşvik etmek amacıyla öğrenci proje yarışması düzenledi.BURSA (İGFA) - Proje yarışması ile ilgili bilgi veren Bursa Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek, 'Mimarlık Pavyonu' konulu ulusal düzeydeki ilk yarışmada derneğin kuruluş amacına uygun kamusal mekânda mimarlık mesleğine dair toplumsal farkındalık oluşturulacağını, son kullanıcının mekansal beklentilerini nicelikten ziyade nitelik odaklı olarak arttırmayı sağlayacağını söyledi.

Gerek strüktür tasarımı, gerekse malzeme kullanımlarıyla özgün sergi mekânı tasarımlarını ortaya koyabilecek genç yetenekleri proje yarışmasına davet eden Başkan Şimşek, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari tasarım yarışmasında, başkanlığını Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mimar Özgür Ediz’in yaptığı jüride, UDE Mimarlık, BursaSMD Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Can Şimşek, IKI+I Mimarlık, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mimar Deniz Dokgöz, FREA Mimarlık Mimar Emre Şavural, Mimar Eylem Pala Uluğ, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mimar Funda Uz ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mimar Levent Arıdağ görev yapacağını açıkladı.

Yarışmanın Danışman Jüri üyeliklerini de Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden Mimar Faruk Özgökçe, Bursa Uludağ Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mimar Selen Durak ile Bursa Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mimar Sinem Tapkı yapacağı kaydedildi.

Yarışmaya katılacak eserlerin 17 Şubat 2025 tarihine kadar teslim edilmesi gerektiğini belirten Başkan Şimşek, birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL, 3 adet eşdeğer mansiyona 10 bin TL'nin yanı sıra jürinin uygun gördüğü projeye veya projelere verilmek üzere, 2023 Yılında vefat eden Yüksek Mimar Çelik Erengezgin adına, satın alma ödülü veya ödülleri için de 20 bin TL ile birlikte toplamda 150 bin TL ödül verileceğini açıkladı.