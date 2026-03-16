Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği yenilikçi iş modeliyle Türkiye'ye örnek olan Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, Bursa sanayisinin sürdürülebilir geleceği adına tarihi bir adım attı.

BURSA (İGFA) - Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi'nin 'Uygulama ve Yeşil Dönüşüm Yılı' ilan ettiği 2026 vizyonu doğrultusunda; Uludağ, Kestel ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgeleri ile 'Atıksu Geri Kazanım Projesi İş Birliği Protokolü' imzalandı.

BURKAY: 'BU BAŞARI HİKÂYESİNİN GERÇEK KAHRAMANI BURSA SANAYİCİSİDİR'

İmza töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin tarihinin en zorlu ve belirsiz dönemlerinden birinden geçtiğine dikkat çekti. Jeopolitik gerilimler, savaşlar ve hızla değişen üretim modellerinin tüm ezberleri bozduğunu belirten Burkay, 'Tedarik zincirlerindeki kırılmalar, enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar ve ticaret kurallarındaki değişimler, iş dünyasını daha dirençli stratejiler geliştirmeye zorluyor. Sadece günü kurtaran reflekslerle hareket etmek yeterli değil; uzun vadeli vizyon ve ortak akılla hareket etmek büyük önem taşıyor' dedi.

Yeşil Çevre projesinin bu ortak akıl anlayışıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Burkay, 'Avrupa'da Yeşil Mutabakat ve sürdürülebilirlik kavramları henüz bugünkü kadar gündemde değilken, Bursa'da çevre yatırımları hayata geçirilmişti. Yeşil Çevre modeli, Bursa sanayisinin çevreye duyarlı üretim vizyonunun en önemli göstergesidir. Bu başarı hikâyesinin gerçek kahramanı Bursa sanayicisidir. Bu vesileyle projede büyük emekleri bulunan merhum Şükrü Şankaya'yı ve kıymetli sanayicilerimizi rahmetle anıyorum. Örnek ve tarihi bir adım olan, arıtılmış suyu yeniden sanayiye kazandıracak bu büyük yatırım ise gelecek nesillere daha yeşil bir Bursa, sanayimize ise daha sürdürülebilir bir gelecek bırakma kararlılığımızın önemli bir nişanesidir. Şehrimizin çevre altyapısını güçlendirirken sanayimizin rekabet gücüne de katkı sunacak bu anlamlı projeye omuz veren OSB başkanlarımıza ve kooperatif yönetimimize yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

AYDIN: 'PROJEYİ EN FAZLA 2 YILDA TAMAMLAYACAĞIZ'

Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın ise yaptığı değerlendirmede, Yeşil Çevre'nin çeyrek asrı aşan tecrübesiyle Türkiye'de tek ve rol model bir kooperatif yapılanması olduğunu vurguladı. Şehrin doğu bölgesindeki üç organize sanayi bölgesi ile iki ilçe yerleşim alanına atık su arıtımı konusunda hizmet verdiklerini belirten Aydın, imzalanan yeni projeye ilişkin 'Önümüzdeki günlerde çok önemli bir projenin temellerini atmış olacağız. İmzalanan protokolle birlikte, ortaklarımız tarafından üretim sonucu kirletilen atık suları tesislerimizde geri kazanacak ve bu suların tekrar sanayicilerimiz tarafından kullanılmasını sağlayacağız. Son derece çevreci olan bu hizmeti, bölgemizdeki üç OSB'nin yöneticileriyle birlikte ortak bir proje olarak yürütüyoruz. En kısa zamanda, 2 yılı aşmayacak bir sürede bu projeyi tamamlayarak su varlığımızı zenginleştirme yönünde çok önemli bir adımı hayata geçirmiş olacağız.' diye konuştu.

Atık suyun yanı sıra hava kirliliğine karşı da yeni bir projeyi devreye alacaklarını belirten Aydın, 'Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarımızın bacalarından çıkan atık gazları filtrelemek suretiyle, hava kirliliğini önleyici yeni model uygulamamızı bayramdan sonra devreye almayı planlıyoruz. Böylece şehrimizin doğu bölgesindeki kirli havanın temizlenmesine yönelik son derece kritik bir adımı daha atmış olacağız' dedi.