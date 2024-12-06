Bursa'nın gözde eğlence mekanı Salaş Meyhane'de Dilan Özgeçeçi rüzgarı esti. Şarkıları, sahnesi ve kıyafetiyle büyüleyen Dilan, Türk Sanat Müziği ve hareketli şarkılarıyla müdavimleri coşturdu.Gülsün ARSLAN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce'de renkli sanatçılarıyla eğlence müdavimlerinin uğrak mekanlarından Salaş Meyhane'de sahne alan sanatçı Dilan Özgeçeçi, hareketli, slow şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne performansı ve kıyafetiyle büyüleyen güzel sanatçı Dilan Özgeçeçi, sahne performansı ve sesiyle de yüreklerin pasını sildi.

Arabesk, slow ve hareketli parçalarıyla eğlence müdavimlerini coşturan Dilan, renkli sahnesiyle de nefes kesti.

Bursa eğlence sektörüne 30 yıldır renk katan Cengiz Yazıcı'nın sürpriz şarkıları ise geceye renk kattı.