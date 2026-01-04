Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi.

ORDU (İGFA) - Mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, rakibini 68-65 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı.

Karşılaşma boyunca her iki ekip de disiplinli ve centilmence bir oyun sergilerken, müsabaka son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Alınan bu sonuçla Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ligdeki iddiasını sürdürdü.

ORDU ANTALYA'YI AĞIRLAYACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü konuk edecek.

Karşılaşma, 10 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 13.00'te Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Müsabakaya tüm Ordu halkı ve sporseverler davetlidir.