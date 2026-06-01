Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal, ölümünün 56'ncı yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek özel bir söyleşi programıyla anılacak. Edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek etkinlikte, Orhan Kemal'in insanı merkeze alan anlatımı, eserlerinin günümüze uzanan etkisi ve kültürel mirası kapsamlı şekilde ele alınacak.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin 2026 yılı boyunca sürdürdüğü 'Orhan Kemal Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar, usta yazarın düşünce dünyasını ve eserlerini yeni kuşaklarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek 'Ölümünün 56'ncı Yılında Orhan Kemal'in Aydınlığında' başlıklı söyleşi, edebiyatseverleri anlamlı bir buluşmada yeniden bir araya getirecek.

Orhan Kemal'in eserlerinde işlediği emek, adalet, insan onuru ve toplumsal dayanışma gibi evrensel temaların konuşulacağı programda, yazarın Türk edebiyatındaki yeri çok yönlü olarak değerlendirilecek. Söyleşiye, Türk edebiyatının sevilen yazarlarından Ayşe Kulin, oyuncu-yazar Burak Tamdoğan ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Işık Öğütçü konuşmacı olarak katılacak. Programın moderatörlüğünü ise gazeteci ve araştırmacı yazar Mazlum Vesek üstlenecek.

Edebiyat tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlik, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 19.30'da Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Büyük ustanın aydınlığını yeniden hatırlatacak program, edebiyatın toplumsal bellekteki güçlü yerini bir kez daha gözler önüne serecek.