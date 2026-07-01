Ticaret Bakanlığı, ticari reklamlara ilişkin kuralları baştan aşağı yeniledi. 1 Ağustos 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yönetmelikle yapay zekâ ile oluşturulan reklamlara açıklama zorunluluğu getirilirken, sosyal medya fenomenlerinin reklam paylaşımlarında 'Reklam' veya 'Tanıtım' ibaresi kullanması mecburi hale geldi. Satın almayanların ürün yorumu yapmasının önü kesilirken, indirimli satışlar ve çevresel beyanlara da yeni kurallar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı reklam ve uygulamaların önüne geçmek amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere gitti. Düzenlemeyle dijital reklamcılıkta şeffaflığın artırılması, tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi ve özellikle yapay zekâ ile sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerinin daha sıkı kurallara bağlanması hedeflendi.

1 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenlemeye göre, reklamlarda yapay zekâ kullanılması veya yapay zekâ ile oluşturulan ve gerçek insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bunun tüketiciye açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde bildirilmesi zorunlu olacak. Ayrıca, gerçek kişilerin yapay zekâ ile oluşturulan dijital kopyalarının ürünü kullanmış ya da tavsiye etmiş gibi gösterildiği reklamlar yasaklandı.

Sosyal medya etkileyicileri (influencer) için de yeni kurallar getirildi.

Reklam karşılığı yapılan tüm paylaşımlarda 'Reklam' veya 'Tanıtım' ibaresinin kullanılması zorunlu hale gelirken, paylaşımın reklam olduğunun ilk bakışta anlaşılacak şekilde görünür olması şart koşuldu.

E-ticaret sitelerindeki tüketici yorumlarına yönelik de önemli değişiklikler yapıldı. Bundan sonra yalnızca ürünü veya hizmeti satın aldığı doğrulanabilen tüketicilerin değerlendirmeleri yayımlanabilecek. Sahte yorumlar ve ücret karşılığında olumlu değerlendirme yaptırılması ise açıkça yasaklandı.

İndirimli satış kampanyalarında da kurallar yeniden belirlendi. İndirim oranı hesaplanırken, ürünün kampanyadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas alınacak. Farklı satış kanallarında uygulanan fiyatlar ise birbirinin yerine kullanılamayacak.

Yönetmelikle çevresel beyan içeren reklamlara da sıkı denetim getirildi. 'Çevre dostu', 'yeşil' gibi genel ifadelerin bilimsel dayanak olmadan kullanılmasının önüne geçilirken, çevresel iddiaların yetkili kurumlar veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanması zorunlu olacak.

Düzenleme ayrıca, çocuklara yönelik kişisel veriye dayalı hedefli reklam yapılmasını yasaklıyor. Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimini veren reklamlar ile beşerî tıbbi ürünler, elektronik sigaralar, tütün mamulleri ve alkollü içkilere ilişkin reklam yasağı da yönetmelikte açık şekilde düzenleniyor.

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