Mardin Artuklu Belediyesi, kentin yüzyıllardır süregelen çok kültürlü ve çok dilli yapısını gelecek nesillere taşımak amacıyla bölgede örnek teşkil edecek bir projeye imza atıyor. Yapımı devam eden yeni hizmet binası bünyesinde açılacak olan 'Çok Dilli Çocuk Kreşi', yeni eğitim-öğretim yılında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in farklı halkların ve dillerin bir arada kardeşçe yaşadığı benzersiz kültürel mirası, çocuk eğitimine taşınıyor. Artuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, çocukların güvenli ve modern bir ortamda eğitim alırken, aynı zamanda kendi ana dillerini öğrenip geliştirebilecekleri özgün bir model sunuyor.

Hem Güvenli Eğitim Hem Ana Dili Desteği

Oyun temelli eğitim anlayışıyla tasarlanan kreş, çocukların bilişsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olan bu merkez sayesinde çocuklar, kültürel kimlikleriyle erken yaşta sağlıklı bağlar kurabilecek ve eşit imkanlarla geleceğe hazırlanacak.

Eşbaşkan Amak Çalışmaları Yerinde İnceledi

Artuklu Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Ali Amak, belediye meclis üyeleri ve teknik ekiple birlikte inşaat alanında detaylı incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Eşbaşkan Amak, kreşin planlanan takvime uygun olarak yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kültürel Miras Yeni Kuşaklara Aktarılacak

Projenin temel amacının Mardin'in toplumsal zenginliğini korumak olduğunu vurgulayan yetkililer, çocukların kendi ana dillerinde özgürce eğitim görebileceği bu ortamın, kentteki çok kültürlü yapının sürdürülebilirliğine büyük katkı sunacağını ifade etti.