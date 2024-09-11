Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere düşman işgali altındayken şehit olan tüm kahramanlarımız adına, anma ve saygı yürüyüşü düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi tarafından düzenlenen program kapsamında Minareli Çavuş, Ahmetbey, Çağlayan ve Aksungur Mahalleleri ile Tophane Şehitliği’ne çelenk sunumu yapıldı.

Ahmetbey Mahallesi’nde düzenlenen çelenk sunumuna katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bugün, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yılını kutluyoruz. Bursa, 2 yıl, 2 ay ve 2 gün düşman işgalinde kalarak, her türlü zulmü yaşadı. Bursa’nın işgal edildiğini ve Osman Gazi’nin türbesinin Yunan komutan tarafından tekmelendiği duyulunca, 31 imzalı önerge ile TBMM’nin kürsüsüne siyah örtü örtüldü. Ne zaman ki Bursa düşman işgalinden kurtuldu, işte o zaman Mustafa Kemal Atatürk, siyah örtüyü meclisin kürsüsünden kaldırdı. Bunları, çocuklarımızın bu günleri unutmaması için anlatıyoruz. Gelecek nesiller, geçmişimizi ve tarihimizi asla unutmamalı. Bayrağımızın ilelebet dalgalanması ve okunan ezanların susmaması için vatanımızı, milletimizi çok sevmeliyiz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkan Yardımcısı Meral Değirmencioğlu da, “Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız ve özgürlüğümüz için hayatlarını esirgemeyen tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Şehitliklerde düzenlenen programlarda ilk olarak şehitlik anıtlarına çelenk sunumları yapıldı. Ardından da başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına dualar okundu. Anma ve saygı yürüyüşü programına katılan koşu, bisiklet ve motosiklet gurupları, Türk Bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtleriyle Panorama 1326 Fetih Müzesi’ne kadar konvoy yaptı. Tüm gurupların Fetih Müzesi önünde birleşmesinin ardından programa katılan motosikletçiler, küçük bir gösteri yaptı.