Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Osmangazi İlçe Kongresi büyük bir katılımla gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede Emine Uluöz oy birliğiyle TEP Osmangazi İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Kongreye, TEP Genel Başkanı Oktay Akçın'ın yanı sıra MYK üyeleri Yılmaz Alpyürür, Yavuz Güleç, Halil İbrahim Ersoy, TEP Bursa İl Başkanı Müberra Özdemir, Bilecik İl Başkanı Nazmi Yüksel, Aydın /Söke İlçe Başkanı Hürmüz Espit, Köşk İlçe Başkanı Ertan Topsöken, Nazilli İlçe Başkanı Coşkun Tombul, Bozüyük İlçe Başkanı Hüseyin Nizam ve yönetimi, Orhaneli İlçe Başkanı Lütfü Baştar, Gemlik İlçe Başkanı Recep Sert, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat İnan, Nilüfer İlçe Başkanı Melek Bildişli, Yıldırım İlçe Başkanı Metin Aksu ve yönetimi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer katıldı.

"Türkiye’nin umudu olacağız"

TEP Genel Başkanı Oktay Akçın kongrede yaptığı konuşmada; hakları gasp edilen emekliler başta olmak üzere Türkiye’nin yarınlarının umudu olmak için yola çıktıklarına dikkat çekerek;

TEP olarak emeklilerimizin, işçi ve emekçilerimizin haklarının savunmak için en doğru yolun Meclis olduğunu düşündük ve partimizi kurduk. Türk siyasi hayatında ve dünyada tüzel kişilik kazanmış tek emekliler partisiyiz. Biz birikimlerimizi, tecrübelerimizi ülkemizin geleceği ve evlatlarımızın yarınlarına giden yoldaki çakıl taşlarını temizlemek için yola çıktık. Amacımız, çocuklarımızın gelecek kaygısı gütmeyecek bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek. Türkiye’yi emeklisiyle, işçisiyle, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.

Yapılan kongrede Osmangazi İlçe Başkanlığına seçilen Emine Uluöz, Türkiye'de emeklileri ezilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak;

"Ana konumuz emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Emeklinin hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesi, temel hedefimizdir." dedi.