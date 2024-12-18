CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, et fiyatlarında düşüş sağlanması için adım atılması gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son aylarda artış yaşandığını; hayvan ithalatına rağmen fiyatların düşmediğini söyledi.

Kesimhanede kilogramı 347 lira olan kırmızı etin, raftaki kilogram fiyatının 650 lira olduğunu; bu tutarın bölgelere göre de farklılık gösterdiğini anlatan CHP'li Gürer, "Bu fiyat artışlarında girdi maliyetleri ile yem fiyatlarının önemli bir etkisi var. 2011-2022 yılları arasında yemde fiyat artışı yüzde 963'ü buldu. Son 2 yılda bu artış daha da hızlandı" dedi.

Türkiye'nin tavuk eti üretiminde dünyada önemli bir konumda bulunduğunu, ancak son aylarda tavuk eti fiyatlarında da önemli bir artış görüldüğünü dile getiren Milletvekili Gürer, hastalığın yanı sıra maliyetlerdeki artışın, tavuk eti fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğunun altını çizerek, "Et fiyatlarında düşüş sağlanması için adım atılmalı. Fakir fukara için kırmızı ete erişmek zor bir noktaya geldi ama tavuk eti de artık lüks oldu. Tavuk da emeklinin ve asgari ücretlinin alırken zorlanacağı bir noktaya geliyor. Gıda fiyatlarını dengelemek ve üretim maliyetlerini düşürmek için adımlar atılmalı, vatandaşın temel gıda maddelerine erişiminin sağlanması için kalıcı çözümler üretilmeli" diye konuştu.