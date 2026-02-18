Bursa Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini geleneksel kültürle harmanlayarak ilçe sakinleriyle buluşturuyor. 19 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 'Osmangazi Ramazan Sokağı', Üftade Meydanı ve Osmangazi Meydanı'nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Ramazan Sokağı, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en güzel şekilde yaşanacağı adreslerden biri olacak.

Geleneksel sanatlar, sahne gösterileri, tasavvuf musikisi dinletileri ve çocuklara özel etkinliklerle Osmangazi'de Ramazan akşamları adeta bir şenlik havasında geçecek.

Program kapsamında Karagöz ve Hacivat gölge oyunları, canlı performanslar, meddah gösterileri, orta oyunları, vantrolog kukla oyunları, Aşuk ile Maşuk gösterileri izleyiciyle buluşacak. Ateş ve jonglör sirk gösterileri ise Ramazan gecelerine görsel bir şölen sunacak.

TASAVVUF MUSİKİSİ VE SÖYLEŞİLERLE MANEVİ YOLCULUK

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak tasavvuf musikisi dinletileri, ney konserleri ve Türk sanat müziği programları vatandaşlara manevi bir yolculuk yaşatacak. Ayrıca Üftade Meydanı'nda gerçekleştirilecek Osmangazi Ramazan Sohbetleri ve masal anlatıları, Ramazan'ın anlam ile değerlerini derinlemesine hissettirecek.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE, AİLELER İÇİN HUZUR

Özellikle çocuklar için hazırlanan kukla oyunları, gölge oyunları ve interaktif gösteriler, ailelerin Ramazan akşamlarını keyifle geçirmesine olanak tanıyacak. Etkinlik alanları, hem nostaljik Ramazan eğlencelerini yaşatacak hem de yeni nesillere kültürel mirası tanıtacak.

SOFRANIN BEREKETİ MAHALLELERE YAYILACAK

Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Ramazan ayında gönüllere dokunmaya devam edecek Osmangazi Belediyesi, her gün 3 bin 500 kişiye iftar bereketi ulaştıracak. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi binlerce ailenin kapısını çalarak destekleriyle onlara yalnız olmadıklarını hissettiren Osmangazi Belediyesi, iftar sofralarını sadece bir noktada değil; Osmangazi Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi ile Somuncu Baba Evi ve Fırını gibi gönülleri bir araya getiren mekanlarda da kuracak. Ayrıca Sakarya Mahallesi Muhtarlığı'na ulaştırılan iftar yemekleriyle sofraların bereketi yayılacak.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği bu kapsamlı programla, vatandaşları aynı sofranın, aynı duanın ve aynı sevinçlerin etrafında buluşturmayı amaçlıyor.