Bursa Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı kutlama etkinliklerini, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu tarafından oluşturulan ‘Kurtuluştan Kuruluşa Unutulmayanlar Sergisi’ni açarak başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu’nun, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu ve ilk yıllarını anlatan portre, obje, nesne ve kitaplar ile oluşturduğu ‘Kurtuluştan Kuruluşa Unutulmayanlar Sergisi’ Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılışının ardından Işık Kansu’nun konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi düzenlendi. ‘Kurtuluştan Kuruluşa Unutulmayanlar Sergisi ve Işık Kansu ile Söyleşi’ programına, Osmangazi Belediye Başkan Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve vatandaşlar katıldı.

“Kuruluşumuza ve kurtuluşumuza büyük katkılar sunanları yeniden hatırlamak istedik”

Sergi açılışında yaptığı konuşmasına Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederek başlayan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, ‘Ben bir koleksiyon tutkunuyum. Çeşitli koleksiyonlar yapmaktayım. Bunlardan bir tanesi de ‘Kurtuluştan Kuruluşa Unutulmayanlar Sergisi’ni ziyaret edenlerin göreceği portreler, obje, nesne ve kitaplar. Bu sergiyi hazırlamamdaki amaç, kuruluşumuza ve kurtuluşumuza büyük katkılar sunmuş insanlarımızı yeniden hatırlamaktır. Bu serginin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında açılmasından dolayı da çok mutluyum. Atatürk, çok büyük bir devrimci ve deha. Bizim cumhuriyetimiz birdenbire oluşmuş bir cumhuriyet değil. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra hadi cumhuriyet kuralım demiş bir insan değil. Atatürk, 1913 yılının Ekim ayında Kazım Özalp Paşa’ya bu hanedandan memlekete hayır yok; diktatörlük milletleri mesut ve müreffeh kılmaz, devletin esasını cumhuriyet prensiplerine göre hazırlamak gerekir diyor. Demokrasi düşünseldir, bir kafa sorunudur. Demokrasi yurt aşkıdır, aynı zamanda babalık ve analıktır’ diye konuştu.

‘Çalışmalarımıza tüm engel, komplo ve sıkıntılara rağmen devam edeceğiz’

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını böyle özel bir sergiyle başlatmanın kendileri için onur verici olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, ‘Değerli büyüğüm, duayen gazeteci Işık Kansu, bizi kırmadı ve Ankara’dan buraya sergisini getirdi. Sergi, tarihin süzgecinden buraya kadar geliyor. Osmangazi Belediyesi’nin geçmişten geleceğe bir köprü olduğunu biliyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak tüm engel, komplo ve sıkıntılara rağmen çalışmalarımıza inanç ve Büyük Önder Atatürk’ün bize verdiği güçle devam edeceğiz. Osmangazi’yi yücelteceğiz. Osmangazi Belediyesi’nin örnek bir belediye olarak tarihe geçeceğine söz veriyorum’ şeklinde konuştu.

Düzenlenen söyleşinin ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu’ya günün anısına hediye takdim etti.