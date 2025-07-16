Bursa Osmangazi Belediyesi, Gezici Kütüphane bünyesinde düzenlediği ‘Masal Dinletisi’ etkinliği ile Yiğitali Köyü çocuklarına, mutlu anlar yaşattı. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi’nin merkeze uzak mahallerindeki çocukları kitap ile buluşturan Gezici Kütüphane, yaz tatili döneminde çocuklar için birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Çocukların tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri adına Gezici Kütüphane bünyesinde düzenlenen ‘Masal Dinletisi’ etkinliğine çocukların ilgisi yoğun oldu. Pelin Yılmaz’ın katılımları ile Yiğitali Köyü’nde gerçekleştirilen ‘Masal Dinletisi’ etkinliği ile çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Yılmaz, dedelerinin ve nenelerinin masallarından yoksun kalan çocuklara birbirinden güzel masallar okudu. Çocuklar da anlatılan masallarla birlikte hayal dünyasının kapılarını araladı. Anlatılan masalları pürdikkat dinleyen çocuklar, adeta büyülü bir yolculuğa çıktı. Çocuklar, keyifli anlar yaşayarak hem öğrendi hem de eğlendi.