Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ilçe ilçe sürdürülen deprem simülasyon eğitimi Osmangazi Meydanı’nda yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Deprem bilinci ve deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla Bursa’yı ilçe ilçe gezen Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün deprem simülasyon TIR’ı, Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde vatandaşlarla buluştu. Osmangazi Meydanı’na kurulan simülasyon TIR’ında, AFAD eğitmenleri vatandaşlara deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Eğitime katılanlar, 1999 Marmara Depremi’nde olduğu gibi 7,4 büyüklüğünde bir sarsıntıyı birebir deneyimleyerek “çök, kapan, tutun” hareketini uyguladı.

Eğitime başlamadan önce uzmanlar tarafından teorik bilgi verilen vatandaşlar, ardından özel olarak tasarlanmış simülasyon TIR’ında deprem anını deneyimledi. Eğitim boyunca katılımcılara masa, kanepe, sandalye gibi eşyaların yanında nasıl konumlanmaları gerektiği gösterildi. Deprem sonrası güvenli tahliye ve toplanma alanı bilgileri de paylaşıldı. Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OSAD) de alanda görev alarak farkındalık çalışmalarına destek verdi.

“BİNALARIMIZIN GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMALIYIZ”

AFAD Eğitmeni Hilal Taşkın, afetleri doğa ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayırdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Afetleri üç aşamada inceliyoruz; öncesi, sırası ve sonrası. En önemli adım, afet öncesidir. Yaşadığımız konutun mühendislik hizmeti almış ve sağlam bir yapı olduğundan emin olmalıyız. Eğer binamızdan şüphe duyuyorsak, hasar tespiti yapılmasını sağlayabiliriz.”

Taşkın ayrıca aile içi afet planının önemine dikkat çekerek, “Toplanma alanımız neresi? Deprem anında çocuklarımız okuldaysa kim alacak? Bu sorulara önceden yanıt bulmalıyız. Evde risk analizi yapmalı, afet çantamızı hazırlamalıyız” dedi. Deprem sırasında ise mutlaka “çök-kapan-tutun” hareketinin yapılması ve paniğe kapılmadan hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Simülasyon deneyimine katılan vatandaşlardan Çağatay Şentürk, “Depremi gerçek gibi hissettik. Şiddet oranı yüksekti ve biraz heyecanlandık. Bence herkesin bu tür bir deneyimi yaşaması gerekiyor” diyerek eğitimin önemine dikkat çekti. Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Akça da simülasyon eğitimine katılarak farkındalık çalışmasına destek verdi.

15 Temmuz Salı günü başlayan eğitim programının ilk gününde yaklaşık 150 kişi katılım gösterdi. Osmangazi ilçesinde bugün sona erecek deprem farkındalık eğitimi, Bursa’nın farklı ilçelerinde 14 Ağustos’a kadar devam edecek.