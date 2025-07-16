Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi yer değişiklikleri, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı.ANKARA (İGFA)- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi yer değiştirme başvuruları, 30 Haziran -7 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular sonucunda öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları gerçekleşti.

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