Bursa'da Osmangazi Belediyesi, iş ve hayatın diğer alanlarında başarılı olmuş girişimcileri gençlerle buluşturduğu 'Genç Girişimcilik Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayda alanında uzman akademisyenler bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaştı.

BURSA (İGFA) - Yıl boyunca düzenlediği 'Girişimci Kafası' temalı buluşmalarla iş hayatında başarılı olmuş girişimcileri gençlerle bir araya getirerek gençlerin üretkenliğini arttırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, bu kapsamda 'Genç Girişimcilik Çalıştayı' düzenledi.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda ilk olarak Moderatörlüğünü Türkonfed Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya'nın yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Celalettin Yanık, Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Sönmezay ve Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi düzenlendi. Alanında uzman akademisyenler girişimci adayı gençlere bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Söyleşinin ardından STK, belediye, kamu, BEBKA, ve özel sektör temsilcileri gençlerle hazırlanan masalarda sohbet ortamında Kuşaklar Arası Girişimcilik, Mevcut Durum Analizi, Fikirden Uygulamaya Giden Yolda Girişimciliğin İlkeleri, Girişimcilik Ekosisteminde Tematik Alanlar ile Sorun Analizi, Girişimcilik Ekosistemine İnovatif Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri konularında fikir alışverişinde bulunarak projeler üretti. Söyleşiye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkan yardımcıları ve girişimci adayı gençler katıldı.

'GENÇLERİN ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYABİLECEĞİ BULUŞMALAR YAPIYORUZ'

Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde 20'ye yakın etkinlik yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Osmangazi Belediyesi olarak Bursa Ticaret Borsası'yla birlikte yaklaşık 7-8 ay önce açtığımız Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde 20'ye yakın etkinlik yaptık. Gençlerin kendi yollarını bulabilmesi için hayatta başarılı olmuş ve hayatın diğer alanlarında yükselmiş girişimcileri gençlerle buluşturarak aynı fikirle bir çalıştay yaptık. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa Ticaret Borsası'nın bize tahsis ettiği yerde gençlerin ülkemizi daha ileriye taşıyabileceği, kendilerini daha iyi ifade edebileceği ve yön bulacağı buluşmalar yapıyoruz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramı'na 1 hafta kaldı. Cumhuriyetin 102'inci yılını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin en temel özelliği nedir derseniz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti, gençlere emanet etmesidir. Onu biz kurduk ilelebet yaşatacak olan ve ileriye götürecek olan gençlerdir demesidir. Böyle anlamlı bir haftada gençlerin ülkemizi, Cumhuriyetimizi ve kazandığımız değerleri daha ileriye götürebilmesi için her alanda başarı kazanmış insanları, dinleyerek, kendilerine bir yol haritası çizebilmesi açısından bu buluşmaları önemsiyoruz' dedi.

Girişimcinin sosyologla doğrudan irtibatlı olması gerektiği kanaatine varılması gerektiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Celalettin Yanık, 'Sosyolojinin en önemli mottolarından biri insan toplumsal bir varlıktır. Toplum hayatında yaşıyoruz, bir girişimci her hangi bir şeyi ürettiği takdirde bunu kime sunacak tek başına bir şey yapamaz, bir ikinci kişinin olması gerekir ki her hangi bir zihinsel ve teknik mamülenin var olmasını sağlayabilecek. İlk insan dünyaya geldiğinde ürettiği en önemli girişimcilik ürünlerinden biri muhtemeldir ki tekerleğin icadıdır. Bir ikinci kişiye ihtiyaç duyarız, ikinci kişi sosyolojik acıdan da oldukça önemlidir. Hem zihnen bir doğrulamanızı gerçekleştirendir, hem de zihinsel anlamı itibariyle üretilen ürünün satılacak kişisi haline dönecektir. Bugün yaşadığımız dünya modern ve rasyoneldir. Bu rasyonalitenin geçerli olabilmesi için belirli bir takım paradigmalar ortaya konması lazım. Rasyonel ilkeler doğrultusunda hareket edilmediği takdirde yapmış olduğunuz tüm faaliyetler boşa çıkmış olur. Her hangi bir ürünü ürettiniz, bu ürünün ne kadar kullanılabilir olduğunu farkına varmıyorsanız. Bunun farkında değilseniz bu ürünü satamayacaksınız. Ürünü satamayacağınız için girmiş olduğunuz girişimcilik tecrübesinde büyük bir akamete uğrayacaksınız' şeklinde konuştu.

'ŞUAN Kİ NESİL DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİ ÜZERİNE GİRİŞİM FİKRİ ODAĞINDA'

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir düzende olduklarını söyleyen Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mine Sönmezay, 'Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir düzendeyiz. Şuanda 50 yaş üzerinde olan kişiler bir girişimde bulunacakları zaman babalarından gelen bir işletmeyi geliştirip farklı bir üretim tesisi kurabilirken şuanda ki nesil tamamen dijitalleşme ve teknoloji üzerine girişim fikri odağında bununla ilgili yeterli mentorluğu ailesinden alamayacak durumda bir mentorluk eksikliğimiz var gençlere karşı şuanda burada aile tarafındaki mentorluk eksikliği var bununla birlikte gençler 4 yıllık lisans eğitimini tamamlarken bu sırada ne kadar sahaya temas edebiliyor ve ne kadar destek alabiliyor. Firmalardan, bir fikriyle ilgili bunu geliştirecek noktada nereden mentorluk alabiliyor bununla ilgili de sıkıntılar yaşıyorlar. Bu noktada Mudanya Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, her iki işletmede de bu eksikliği kapatabilmek için 'İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması' gerçekleştiriyor. Biz üniversite olarak 3+1 ve 7+1 eğitim modeli uyguluyoruz. 2 yıllık öğrenciler 1,5 yıl eğitim görüyorken son dönemini sahada geçiriyorlar. 4 yıllık öğrencilerde ilk 3,5 yılında okulda akademik bilgiyi alırken son dönemini sahada geçiriyorlar. Bu sayede fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor' diye konuştu.

Ailesinde hiç girişimci olmayan öğrencilerinin çok başarılı işlere imza attığını gördüğünü ifade eden Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, 'Üniversite de zaman zaman öğrencilerimizin girişimcilik algısı ne kadar, gençler girişimciliğe ne kadar yakın konularında çalışma ve anketler yapmaktayız. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda ailesinde girişimci olanlarla ailesinde hiç bir şekilde girişimci olmayanların girişimcilik eğilimlerine 2019 yılında yapmış olduğumuz çalışmada baktık. Ailesinde girişimci olanların girişimci olma eğilimi çok daha yüksek, her zaman için çocuklar ve gençler etrafında ne görürse onunla büyüyorlar. Kendi içlerindeki bilinç altına işleniyor. Hiç onlar farkında olmadan yansımış oluyor ve bir kariyer yolu izliyorlar, kendi içlerinde, şunu da gördük 2014 yılında yaptığımız çalışmayla 2019 yılı arasındaki çalışma arasında ailesinde girişimci olmayanların girişimcilik eğilimleri daha da artmış olduğunu gördük. Bu bize şunu gösteriyor, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, okullarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalar bir anlamda aslında karşılık bulmaya başlıyor' dedi.

Genç Girişimcilik Çalıştayı'na katılarak yeni fikirler ve tecrübeler edinen gençler bu buluşmayı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.