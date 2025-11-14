Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı asfalt yenileme çalışmalarıyla hem sokakları modern bir görünüme kavuşturuyor hem de ulaşımı çok daha konforlu hale getiriyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi genelinde yolların daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarına aralıksız devam eden Osmangazi Belediyesi, ulaşım ağını ilçenin en işlek caddelerinden en ücra sokaklarına kadar adım adım yenileyerek vatandaşlara yüksek standartlarda bir şehir içi ulaşım deneyimi sunuyor.

Asfalt yenileme çalışmasını son olarak Atıcılar Mahallesi 3. Savaş Sokak'ta yapan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak yıpranan ve deforme olan yorgun asfaltı freze makinesi ile kazıma işlemi yaptı. Kazınan asfaltın yerine 75 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 85 ton asfalt dökülerek yolların yenilenmesi sağlandı.

Asfalt yenileme çalışmalarının yaşam kalitesini artırdığını dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.