Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel tiyatro gösterisi hazırlıyor.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdiği sosyal farkındalık projeleriyle herkesin büyük beğenisini kazanan Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Bursalılara keyifli bir gece yaşatmak için tiyatro gösterisi hazırlıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun için Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, üyeleri hazırlıklara 6 ay önceden başladı. İzleyenlerin kahkaha dolu bir gece geçireceği oyunun provaları Soğanlı Kültür Merkezi’nde haftanın 3 günü devam ediyor. Engelli bireyler, engelsiz kişilerle birlikte aynı sahneyi paylaşarak sahneledikleri oyunla topluma güzel mesajlar verecek.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE TOPLUMA GÜZEL MASAJLAR VERECEĞİZ

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin engelli bireylerine çeşitli eğitimler verdiklerini ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Öğretmeni Huriye Ece Küçük, “Verdiğimiz eğitimlerde engelli bireylerin kendi potansiyelinin farkına varmasını hedefliyoruz. Biz burada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne hazırlanıyoruz. Bu özel günü hazırladığımız tiyatro oyunuyla büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Oyunumuzla topluma güzel mesajlar vereceğiz. Provalarımız devam ediyor. Engelli bireyler 6 aylık bir çalışmanın sonunda herkesin çok beğeneceği oyunu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sahneleyecek. Oyunumuzun ismini sır gibi saklıyoruz. Biz bu defa kendi içimizde farkındalık olayını çözelim herkese kapılarımızı açalım dedik ve engelli bireylerle burada olmak isteyen bütün bireylere kapılarımızı açtık. Engelli ve engelsiz ayırt etmeden oyumuzda herkese yer verdik” dedi.

Tiyatro oyununa büyük bir keyifle hazırlanan engelli bireyler herkesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tiyatro oyunlarını izlemeye davet etti.