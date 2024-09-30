Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları’ adı altında düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, ‘Doğudan Batıya Etnik Caz Konseri’ ile devam etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Doğudan Batıya Etnik Caz Konseri ile müzik tutkunlarına coşkulu bir gece yaşattı.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nin bahçesinde gerçekleştirilen konser ile batının cazı ve doğunun etnik müzikleri gibi birbirinden farklı türler arasında kültürel bir köprü oluşturuldu. Katılımcılara yıldızların altında müzik dinleme imkanı sunan konsere, Bursalı sanat severler büyük ilgi gösterdi.

Cazla etnik müziğin harmanlandığı konserde, ney/vokalde Sercan Peşan, piyanoda Görkem Ediz, kontrbasta Mert Kocamemiş ve davulda Emre Aydın sahne aldı. Bursalı müzikseverler, doğu-batı ezgilerini ustaca kullanan sanatçıları ilgiyle dinledi. Çok geniş bir yelpaze ile izleyiciye müzik ziyafeti sunan konser, izleyicilerden tam not aldı ve ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, konser sonunda sanatçılara çiçek takdim etti.