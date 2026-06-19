Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 2026 yılını 'Çiçek Yılı' ilan etmesinin ardından ilçenin dört bir yanında başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'nin en büyük 7'nci mahallesi olma özelliğini taşıyan ve yoğun nüfusuyla dikkat çeken Mevlana Mahallesi'nde açan rengârenk güller, cadde ve sokakları adeta açık hava bahçesine dönüştürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'a bağlı Mevlana Mahallesi'nin en yoğun güzergâhları arasında yer alan Papatya, Heves ve Taslak caddelerindeki refüjlerde açan kırmızı, beyaz ve pembe güller, hem mahalle sakinlerinden hem de bölgeden geçen vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Yaz mevsiminin tüm canlılığını yansıtan çiçekler, şehrin beton dokusuna estetik bir nefes kazandırırken Talas'ın güzelliğine de ayrı bir değer katıyor.

ŞEHRİN KALBİNDE RENK CÜMBÜŞÜ

Günün her saatinde yoğun araç ve yaya trafiğine sahne olan caddelerde açan güller, vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Özellikle refüjlerde oluşturulan çiçek koridorları, mahalleye farklı bir kimlik kazandırırken bölgenin yaşam kalitesini de yükseltiyor.

Talas Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü bakım ve peyzaj çalışmaları sayesinde güller tüm ihtişamıyla açarken, Mevlana Mahallesi'nin modern şehir görünümüne doğal güzellikler eşlik ediyor.

'ÇİÇEKLER ŞEHRİN RUHUNU YANSITIR'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehir estetiğinin sadece yollar ve binalardan ibaret olmadığını belirterek şu görüşlere yer verdi:

'2026 yılını Talas'ta 'Çiçek Yılı' olarak ilan ettik. Çünkü inanıyoruz ki çiçekler sadece bulunduğu alanı güzelleştirmez, insanların ruhuna da dokunur. Daha yeşil, daha renkli ve daha yaşanabilir bir Talas hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevlana Mahallemizde açan güller bunun en güzel örneklerinden biridir. Vatandaşlarımızın her gün evlerinden çıktıklarında güzelliği, estetiği ve doğanın huzurunu hissetmelerini istiyoruz. Talas Belediyesi olarak çevreyi koruyan, yaşam kalitesini artıran ve insanımıza değer katan hizmetler üretmeye devam edeceğiz.'

TALAS'TA HER MEVSİM AYRI GÜZEL

Talas Belediyesi'nin son yıllarda hayata geçirdiği çevre ve peyzaj uygulamalarıyla ilçenin birçok noktası çiçeklerle donatılırken, özellikle yoğun nüfusun yaşadığı mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların takdirini topluyor.